Stiri pe aceeasi tema

- Tragerea la sorti a grupelor turneului final ale Campionatului European Under 21 va avea loc la Bucuresti, la Ateneul Roman, in data de 18 octombrie, informeaza frf.ro. Turneul final, la care vor participa 16 echipe, intre care reprezentativele tarilor-gazda, va fi organizat in Romania in doua orase,…

- Akos, Andrea și bebelușul lor, Felix, au strabatut impreuna peste 20 de țari din Europa. Și-au transformat rulota intr-o casa mobila, au adaptat-o nevoilor lui Akos și in fiecare seara au innoptat unde au apucat, relateaza ebihoreanul.ro. „Am inceput din Romania, Ungaria, Slovacia, Cehia, Germania,…

- * CE a declansat procedura de infringement Ieri, Comisia Europeana a anuntat ca a declansat o procedura de infringement impotriva Romaniei si a altor 18 state membre pentru ca nu au notificat masurile nationale pentru transpunerea completa a Directivei (UE) 2019/1158 privind echilibrul dintre viata…

- Contextul economic incert si cresterea preturilor readuc joburile din strainatate in atentia candidatilor, iar joburile cu nivel mediu de experienta si cele entry level sunt cele mai cautate de romani, arata o analiza realizata de o platforma de recrutare online. „Cu peste 10.000 de aplicari de la 1…

- Parlamentul din Elveția s-a pronunțat joi, 15 septembrie, in favoarea proiectului care prevede achizitia a 36 de avioane de lupta americane F-35. Votul a fost dat fara a astepta o consultare populara, transmite AFP.Consiliul National (camera parlamentara inferioara) a dat joi un cec in alb…

- Avioane ale fortelor aeriene din Polonia incep de joi sa patruleze in spațiul aerian al Slovaciei, tara care-si retrage avioanele de vanatoare rusesti MIG-29, ce ar urma sa fie transferate Ucrainei. Potrivit unui comunicat oficial citat de agentia EFE, aceasta misiune a aviatiei militare poloneze va…

- Comisia Europeana a anunțat, joi, ca blocul comunitar a deschis un centru medical in Polonia in care vor fi primiți ranitii si bolnavii din Ucraina inainte de evacuarea lor pe calea aerului spre alte tari europene, transmite AFP, preluata de Agerpres . Centrul Medevac este situat langa aeroportul Rzeszow…

- Premierul și președintele PNL, Nicolae Ciuca, a transmis luni, 29 august, ca pozitia cancelarului german Olaf Scholz cu privire la intrarea Romaniei la Schengen arata ca țara noastra este aproape de aderare, iar președintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus ca „romanii merita cu prisosința aceasta decizie”.„Multumesc…