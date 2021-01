Centrul Speranța, medicină de ultimă generație pentru inima ta Centrul Medical Speranța a fost primul centru medical din țara care a introdus in investigații cea mai noua tehnologie in ecografia cardiaca: tehnica 4D. Inca de la deschidere, echipa clinicii și-a propus sa aduca in Craiova cele mai inalte standarde din medicina cardiovasculara și sa le ofere pacienților cele mai bune opțiuni. Analize amanunțite, bazate pe tehnologii de ultima ora Medicii de la Centrul Speranța analizeaza constant noile recomandari de tratament, conștienți fiind ca specialiștii trebuie sa avanseze odata cu tehnicile, sa se adapteze la noile descoperiri și sa le valorifice la… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

