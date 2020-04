Stiri pe aceeasi tema

- Noul coronavirus a provocat cel putin 50.000 de decese in Europa de la aparitia sa in luna decembrie in China, a anuntat marti Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC), agentie a Uniunii Europene, relateaza dpa, citata de Agerpres. Pana marti, un numar de 51.059 de decese in legatura…

- Dupa o vacanța in Cehia și in Germania, un bucureștean a ajuns sa fie internat in luna decembrie la Spitalul clinic „Victor Babeș” din București, cu simptome care astazi l-ar fi pus sigur pe lista suspecților cu COVID-19. Avea febra care nu se diminua cu niciun medicament, tuse seaca, dureri musculare…

- Spania a depasit luni Italia la numarul de cazuri de contaminare cu coronavirus confirmate, arata datele Centrului European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC) consultate de dpa, scrie Agerpres.Totalul de infectari a ajuns in Spania la 130.759, cu aproximativ 1800 mai multe decat in Italia.…

- Numarul cazurilor de coronavirus confirmate in Italia a crescut vineri la 4.636, fata de 3.858 cu o zi inainte. Seful agentiei de protectie civila a spus ca, dintre cei contaminati initial cu noul coronavirus, 523 s-au restabilit complet, fata de 414 cu o zi inainte. Epidemia este concentrata…

- Centrul de Control si Prevenire a Bolilor din China a publicat un studiu care analizeaza peste 70.000 de cazuri de infectii cu Covid-19, incluzand cazurile confirmate, suspecte si asimptomatice, incepand cu 11 februarie. Panica este NEJUSTIFICATA, in aceasta situație. Aceasta nu inseamna ca situațiile…

- Coreea de Sud a raportat miercuri 20 de cazuri noi de coronavirus, printre acestea numarandu-se 14 persoane implicate intr-un focar asociat cu slujbe religioase de la o biserica din orasul central Daegu, informeaza Reuters, citata de Agerpres.Cresterea numarului de cazuri este pana in prezent fara precedent…

- In ziua in care a fost confirmat primul roman cu coronavirus autoritatile anunta ca au au demarat toate actiunile necesare si masurile pentru pregatirea in caz de epidemie cu noul coronavirus si au activat sistemul national pentru situatii de urgenta. Ministerul Sanatatii anunta ca Romania lucreaza…

- Compania aeriana rusa Ural Airlines, care opereaza zboruri spre Munchen, Paris si Roma, a anuntat ca isi suspenda toate cursele care au ca destinatie Europa din cauza temerilor legate de propagarea noului tip de coronavirus (2019-nCoV), informeaza AFP. ‘Din cauza situatiei epidemice din China si odata…