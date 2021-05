Centrul drive-through de vaccinare din Bacău se redeschide în acest weekend Autoritațile bacauane au considerat un succes campania de vaccinare la centrul drive-throug de la Centrul de Afaceri și au hotarat sa il redeschida și weekend-ul viitor. In zilele de 9 și 10 mai, la Centrul drive through de la Centrul de Afaceri din... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul. Citeste articolul mai departe pe ziaruldebacau.ro…

Sursa articol si foto: ziaruldebacau.ro

