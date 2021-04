Serviciul de Informații Externe al gvernului Marii Britanii, Secret Intelligence Service, cunoscut mai bine sub numele de MI6, a inceput lupta cu marii poluatori mondiali. Serviciile secrete britanice au dezvaluit ca s-au angajat in „spionajul verde”, care consta in verificarea daca alte țari, și in special „cei mai mari poluatori din lume”, iși respecta angajamentele […] The post Celebrul serviciu britanic MI6 a inceput „spionajul verde”. James Bond devine „Agentul C” first appeared on Ziarul National .