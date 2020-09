Cele trei mari probleme identificate de Consiliul Național al IMM-urilor la OUG 130/2020 Experții Consiliului Național al Intreprinderilor private Mici și Mijlocii din Romania au identificat trei mari probleme in aplicarea Ordonanței de Urgența 130/31.07 2020 care prevede sprijin pentru IMM-uri in vederea depașirii crizei economice generate de pandemie. Astfel, specialiștii au identificat trei mari probleme in aceasta ordonanța: inchiderea aplicației de eliberare a certificatelor de urgența in aceeași zi cu deschiderea aplicației de preinscriere pentru accesarea finanțarilor, faptul ca exista in paralel proiecte de acte normative care propun modificari ale respectivei OUG și termenul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

