- Vestea ca Benone Sinulescu a fost internat in spital a ajuns și la urechile Irinei Loghin. Celebra interpreta de muzica populara in varsta de 82 de ani a dezvaluit cum a aflat despre starea colegului ei de breasla și a anunțat ca deja se roaga pentru sanatatea lui. „Nu am mai vorbit de vreo doi ani…

- Serghei Radchenko, director de cercetare la Scoala de Drept si Politica la Universitatea din Cardiff, scrie intr-un articol de opinie publicat de Moscow Times ca summitul dintre Joe Biden si Vladimir Putin este o miscare gresita care ii va aduce beneficii de imagine presedintelui rus, in timp ce SUA…

- Expansiunea militara a Beijingului, care și-a trimis vasele pana in Mediterana și a derulat manevre navale cu Rusia, bazele sale din Africa, investițiile in infrastructura europeana și razboiul informațional ii ingrijoreaza pe aliații NATO, care și-au exprimat pentru prima data in mod formal, luni,…

- Secretarul general al Aliantei nord-atlantice (NATO), Jens Stoltenberg, spune ca apropierea politica si militara dintre Rusia si China creeaza "noi pericole" pentru NATO si constituie o "amenintare" pentru multilateralism.

- Jucatoarea poloneza de tenis Iga Swiatek (9 WTA, favorita nr. 8), castigatoarea editiei trecute a turneului de Mare Slem de la Roland Garros, s-a calificat sambata in optimile competitiei de pe zgura pariziana, invingand-o in doua seturi, 7-6 (7/4), 6-0, pe Anett Kontaveit (Estonia, 31 WTA, cap de…

- Dacian Cioloș: „Cel mai important punct de pe agenda a fost, desigur, raspunsul comun la agresiunea fara precedent la adresa Uniunii Europene a președintelui belarus Lukașenko, care, intr-un act de piraterie de stat, a deturnat un avion european pentru a aresta un jurnalist de opoziție.Izolarea totala…

- Una dintre principalele teme de campanie a Alianței USR – PLUS, eliminarea pensiilor speciale, nu va fi onorata decat parțial. Ministrul Justiției, Stelian Ion (USR – PLUS) recunoaște ca nu pot fi legal eliminate anumite categorii. „Sunt discutii care se deruleaza. Vor fi prezenti la aceste discutii…

- Presedintele SUA Joe Biden si secretarul de stat american Antony Blinken participa la Summitul Formatului Bucuresti (B9) gazduit luni de Klaus Iohannis, alaturi de presedintele Poloniei. Evenimentul, organizat la initiativa presedintelui Iohannis, se desfasoara cu prezenta în Capitala a presedintelui…