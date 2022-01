Cele mai scumpe cărți și manuscrise vândute în 2021. Cine a atins recordul de 43 de milioane de dolari Anul trecut a fost unul extrem de bun pentru bibliofilie, cele mai scumpe zece poziții tranzacționate pe piața depașind pragul de 2,3 milioane de dolari. Interesant este ca locul 500 din topul mondial, de exemplu, a fost pentru $119.700. In 2020, același nivel era atins de o carte sau manuscris vandut pentru $75.000, ceea ce reprezinta o creștere de 60%! In ceea ce privește Top 10, primele opt poziții depașesc pragul a trei milioane de dolari, preț la care se pot cumpara 2-3 vile in cele mai exclusiviste cartiere ale Capitalei. In ordine descrescatoare, cele mai importante vanzari de carți, reviste… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

