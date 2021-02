Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor are 14 miliarde de lei alocati in 2021, dintre care pentru modernizarea infrastructurii feroviare circa 1,4 miliarde de lei, scrie Ziarul Financiar. Bugetul alocat Ministerului Transporturilor este de 14,1 miliarde de lei, o crestere cu 9,4% fata de executia din 2020, potrivit…

- Reprezentantii Metrorex si cei ai Alstom au semnat, miercuri, contractul pentru achizitia a 13 noi trenuri de metrou pentru Magistrala 5, in valoare de peste 103 milioane de euro. "Astazi, in prezenta ministrului Lucian Bode, la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor…

