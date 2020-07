Cele mai importante INFORMAȚII despre călătoria în Grecia: Unde găsiți formularul și cum trebuie completat Romanii care vor sa mearga in vacanța in Grecia trebuie sa știe ca vor fi primiți doar daca au completat formularul obligatoriu. Acesta trebuie completat cu cel puțin 48 de ore inainte de a intra in țara. Aici, turiștii vor raspunde la intrebari legate de date personale, țara de origine, modalitatea de transport pana in Grecia, țarile vizitate in ultimele 15 zile, durata sejurului, adresa unde vor... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

