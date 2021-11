Cele mai frecvente fapte pentru care Direcția antifraudă a Fiscului a aplicat sancțiuni contravenționale în primul semestru De la nedotarea cu case de marcat electronice, pâna la efectuarea de comerț cu autovehicule, Direcția Antifrauda din ANAF a aplicat sancțiuni în primul semestru din acest an. Instituția a realizat un document în care prezinta principalele deficiențe constatate la contribuabili în urma acțiunilor de control.



Document principalele deficiente constatate de ANAF - click pentru a dechide



Tipologia faptelor pentru care au fost aplicate sancțiuni contravenționale

• nedotarea cu aparate de marcat electronice fiscale;



• neutilizarea aparatelor… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 30 noiembrie este termenul limita pana la care comerciantii mai pot sa conecteze aparatele de marcat electronice fiscale la sistemul informatic national de supraveghere si monitorizare al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF). In caz contrar, aceștia risca o amenda de pana la 10.000 de lei.…

- In ultimele 24 de ore au fost desfașurate 32 de actiuni punctuale, iar dintre acestea, 28 au fost organizate independent de catre politisti, trei organizate impreuna cu I.J.J. Arges si una cu alte structuri. In cadrul activitaților au fost verificate peste 2.500 de persoane, precum si 145 de mijloace…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala nu va mai prelungi termenul de 30 noiembrie pentru conectarea caselor de marcat electronice ale companiilor mici si mijlocii la serverele agentiei, a declarat, miercuri, presedintele institutiei, Mirela Calugareanu, in cadrul unei conferinte pe teme de fiscalitate.…

- Oamenii legii au aplicat 41 de sancțiuni contravenționale, cu amenzi in valoare de 11730 lei, din care 30 de sancțiuni contravenționale, cu amenzi in valoare de 10730, au fost aplicate pentru nerespectarea regimului legal de viteza. In același context, a fost reținut 1 permis de conducere și retras…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița au acționat pentru menținerea unui climat de ordine și siguranța publica și pentru verificarea modului in care sunt respectate normele impuse in contextul epidemiologic actual generat de virusul Sars-CoV-2.Activitațile s-au desfașurat…

- La data de 14 octombrie 2021, in intervalele orare 06.00 – 09.00 și 16.00 – 19.00, polițiștii rutieri și de ordine publica cu aviz de poliție rutiera din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au desfașurat o acțiune, cu efective marite, pe raza județului Brașov, pentru prevenirea accidentelor…

- Termenul limita de conectare a AMEF la sistemul informatic national Va comunicam faptul ca, potrivit legislației, operatorii economici incadrati in categoria contribuabililor mici si mijlocii au obligatia de a asigura conectarea la distanta a aparatelor de marcat electronice fiscale ( denumite in…

- Zilele trecute, GdS titra ca zeci de mii de doljeni sunt platiți cu salariul minim pe economie. Numarul lor reprezenta circa 30% din numarul total de salariați existenți in Dolj. 37.217 persoane sunt inregistrate cu salariul minim pe economie atat ca persoane fara studii superioare, cat și cu studii…