Cele 45 de tone de echipamente medicale au aterizat pe Aeroportul Otopeni Aproximativ 45 de tone de echipament medical au ajuns in Romania, de la Seul, Coreea de Sud, cu o aeronava NATO care a aterizat joi dimineata, in jurul orei 8.00, pe Aeroportul Otopeni. Transportul s-a facut dupa ce MApN a solicitat Capabilitatii de Transport Aerian Strategic a NATO, care opereaza de pe Baza Aeriana Papa din Ungaria, desfasurarea acestei misiuni aeriene de urgenta. LIVE: 45 de tone de echipament medical au ajuns acum din Seul pe aeroportul OtopeniTransportul a fost asigurat cu o aeronava C-17 Globemaster III, in cadrul cotei de ore de zbor alocate Romaniei, ca stat membru al Unitații… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

