Spitalul Judetean Constanta a batut palma cu Enel Energie SA. Detalii din contract (DOCUMENTE)

Actionari sunt Enel SPA, cu sediul social in Italia, Roma, cu un procent de 51 , Societatea de Administrare a Participatiilor in Energie SA, cu sediul social in Romania, Bucuresti, Sectorul 1, cu un procent de 36,99… [citeste mai departe]