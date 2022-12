Stiri pe aceeasi tema

- Siropul pentru copii, produs de compania indiana de medicamente Marion Biotech, a ucis 18 din 21 de copii care au dezvoltat o afecțiune respiratorie grava și au consumat medicamentul, transmite miercuri Reuters, potrivit Agerpres . Siropul Doc-1 Max este comercializat pe site-ul companiei ca tratament…

- Ministerul Sanatatii din Uzbekistan a anuntat ca cel putin 18 copii au murit dupa ce au consumat un sirop pediatric produs de compania indiana de medicamente Marion Biotech, transmite miercuri Reuters. Potrivit ministerului uzbec al Sanatatii, 18 dintre cei 21 de copii care sufereau de o afectiune respiratorie…

- Cel putin 21 de persoane, intre care cinci copii, si-au pierdut viata dupa o alunecare de teren produsa in Malaezia, iar cautarile continua pentru gasirea altor 12 oameni aflati in campingul neautorizat unde a avut loc tragedia, afirma autoritatile, potrivit Reuters, citat de Agerpres. Fii…

- Un incendiu violent dintr-un imobil din Vaulx-en-Velin, in suburbia nord-estica a orașului Lyon, ce a avut loc in noaptea de joi spre vineri, s-a soldat cu zece morți, dintre care cinci copii, și paisprezece raniți, dintre care „patru in stare de urgența absoluta", a anunțat

- Incendiul a fost semnalat la unitatea de procesare a rafinariei din Angarsk, Rusia, in jurul orei locale 6 dimineața, fiind afectata o suprafața 2.500 de metri patrați, informeaza agenția rusa TASS . In urma incendiului, doua persoane au murit și cel puțin alte cinci au fost ranite, dintre care una…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,6 a zguduit luni Indonezia. Cel puțin 56 de oameni au murit, potrivit presei locale, și 700 sute au fost raniți, transmite Reuters, potrivit stiri.tvr.ro. Seismul a fost localizat in vestul țarii unde mai multe cladiri de locuințe și o școala s-au prabușit. Cutremurul s-a…

- India așteapta punctul de vedere al Organizației Mondiale a Sanatații cu privire la un sirop de tuse produs in țara care ar fi cauzat zeci de decese in randul unor copii din Gambia, au declarat joi doi oficiali indieni, conform Reuters.

- India așteapta dovezi din partea Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) daca exista o legatura intre un sirop indian pentru tuse și moartea a zeci de copii in Gambia. OMS a transmis ca medicamentul poate provoca leziuni renale, au declarat doi oficiali indieni, scrie Reuters.