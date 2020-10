Cel mai scump botez. Un restaurant a fost amendat cu 15.000 de lei pentru organizarea unui eveniment privat

Stiri pe aceeasi tema

- O logodna la care participau peste 30 de persoane a fost intrerupta, sambata seara, de polițiștii și jandarmii din Constanța. Evenimentul privat avea loc intr-un local din satul de vacanța din oraș. Polițiștii au amendat administratorului localului și organizatorul petrecerii, informeaza Mediafax.Potrivit…

- Polițiștii desfașoara in continuare activitați pentru prevenirea raspandirii noului virus. In cadrul activitaților desfașurate astazi, polițiștii din Jibou au aplicat o sancțiune contravenționala in valoare 10000 de lei unei societați comerciale, pentru organizarea unui eveniment privat. Sanatatea și…

- Aproximativ 70 de persoane au fost depistate la o petrecere intr-un local din municipiul Satu Mare, activitatea firmei fiind suspendata de catre politisti, informeaza, sambata, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ)."Politistii din cadrul Politiei municipiului Satu Mare au fost sesizati cu…

- Un restaurant din municipiul Constanta a fost amendat cu 10.000 de lei pentru organizarea unei comemorari care avea loc pe terasa localului si la care participau 30 de persoane, incalcandu-se astfel prevederile care interzic desfasurarea evenimentelor private, atat in spatii inchise, cat si deschise.Inspectoratul…

- Administratorul unui restaurant a fost amendat cu 10.000 lei dupa ce s a constatat ca pe terasa localului se desfasura o comemorare la care participau 30 de persoane.Astazi, 17 octombrie, in jurul orei 12:00, o patrula mixta, formata dintr un politist din cadrul Sectiei 1 Constanta si jandarm al G.M.J.…

- Un barbat din judetul Buzau, aflat sub control judiciar, a fost amendat de politisti cu suma de 10.000 de lei pentru organizarea unui botez cu circa 250 de invitati, fara respectarea prevederilor privind limitarea raspandirii noului coronavirus, noteaza Agerpres. "Ieri, in intervalul 19.00-01.00,…

- Politistii constanteni au dat amenzi in valoare de 3.500 de lei in urma unui concert sustinut de Vali Vijelie in zona Mamaia Sat, unde s-au adunat mai multe persoane.Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Constanta, vineri, in jurul orei 22.15, politisti din cadrul Politiei orasului Navodari…

- Petrecere la un restaurant din comuna Moșoaia! Patronul și beneficiarul evenimentului, amendați. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Poiana Lacului au actionat pe raza de competenta, impreuna cu jandarmi argeseni, ocazie cu care au depistat, la sediul unui operator economic de pe raza comunei…