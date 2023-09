Cel mai recent update major pentru Windows 11 a fost lansat

Stiri pe aceeasi tema

- Asa cum anunta in cursul saptamanii trecute, Microsoft a lansat cel mai nou update major pentru sistemul de operare Windows 11. Windows 11 23H2, ultimul mare update lansat de Microsoft anul acesta pentru cea mai recenta versiune de Windows, este acum disponibil si poate fi instalat prin Automatic Updates.…

- Inteligența artificiala urmeaza sa fie studiata in cadrul unor discipline noi, opționale, sau in module opționale la nivel de liceu, iar profesorii o vor ingloba in activitațile de predare, reiese dintr-un proiect de strategie naționala pentru inteligența artificiala, prezentat marți. Documentul, despre…

- Microsoft este pe punctul de a lansa unul dintre cele mai importante update-uri pentru Windows 11, un update care va aduce numeroase noutati si imbunatatiri. Update-ul Windows 11 23H2 va fi disponibil incepand cu 26 septembrie, a anuntat Microsoft in cadrul evenimentului Surface de joi seara. Acesta…

- Microsoft a anuntat joi un asistent de inteligenta artificiala ”unificat” pentru platforma sa Windows 11si patru noi dispozitive Surface, sporind atractivitatea produselor sale imbogatite cu cea mai recenta tehnologie, transmite Reuters, potrivit news.ro, potrivit news.ro.Noul instrument AI, numit…

- Chatbot-ul Apple, care inca se afla in lucru, este deja pus la treaba de angajatii companiei, care au fost incurajati sa-l foloseasca in anumite situatii, scrie Bloomberg. Conform surselor citate de publicatia americana, chatbot-ul dezvoltat de Apple este folosit pentru a rezuma texte, a raspunde la…

- Gigantul tehnologic chinez Alibaba a lansat vineri un instrument de inteligenta artificiala care poate genera imagini din texte, transmite CNBC, informeaza News.ro.Tongyi Wanxiang permite utilizatorilor sa introduca solicitari in chineza si engleza, iar instrumentul AI va genera o imagine in diferite…