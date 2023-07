Cel mai puternic val de CANICULĂ din această vară: temperaturi resimțite de până la 50 de grade în România. Când se întorc furtunile violente In vestul, sudul și estul țarii este cod galben de canicula. Temperaturile maxime vor fi incadrate intre 33 și 36 de grade, posibil 38.Ieri, temperaturile au scazut considerabil, pana la maxime de 33 de grade. Astazi, vor fi maxime de 37-38 de grade la umbra, in sudul Olteniei. Și in Capitala, maximele vor fi de 36-37 de grade.Maine, la campie și la deal, maximele vor fi de 33-41 de grade, chiar 42 grade, in Capitala maxima va atinge 40 de grade. "Sunt temperaturi masurate in condiții oficiale, in plin soare și in condiții de umezeala relativa mare, care amplifica senzația de caldura. Din cauza… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

