- Recent, DJ Sava a primit premiul pentru „Best Balkan DJ” in cadrul ENMODA International Awards Night, unul dintre cele mai importante festivaluri de muzica din Balcani. Artistul a cantat pe scena in fata a mii de oameni, alaturi de Carine, una dintre cele mai fresh aparitii din Romania care a colaborat…

- Irina Rimes este noul antrenor de la Vocea Romaniei, anunțul fiind facut in timpul finalei de la “Romanii au talent”. “Sper ca venirea mea sa fie de bun augur”, a declarat aceasta. Irina Rimes va ocupa unul dintre scaunele juraților la Vocea Romaniei , dupa ce s-a vehiculat ca Adi Despot și Loredana…

- Raluca Zenga, primele declarații despre cel de-al treilea copil. Recent, s-a spus ca soția lui Walter Zenga ar fi din nou insarcinata, in urma unor imagini publicate pe contul de socializare. Aceasta a ținut sa lamureasca situația. “Noi in Dubai suntem in plin Ramadan, se ține post pana la apusul soarelui.…

- Romania nu s a calificat in finala Eurovision 2018, in urma Semifinalei 2 a concursului cantecului european, ce a avut loc joi noaptea, Serbia si Ungaria numarandu se printre tarile ce au trecut in etapa urmatoare, dupa acelasi show, potrivit Agerpres. Astfel, s au calificat, joi, in finala Eurovision…

- EUROVISION 2018. Artistii romani au cantat, miercuri seara, piesa "Goodbye", in show-ul dedicat juriului de specialitate. Ei intra in concurs cu numarul 2. EUROVISION 2018. Semifinala a doua marcheaza revenirea Rusiei in competitie, dupa ce reprezentantei acestei tari i-a fost interzisa prezenta…

- Betty Stoian, despre cel mai important moment din viața ei. Fiica lui Florin Salam a avut prima apariție la tv, in cadrul emisiunii “La Maruța”, unde a dezvaluit ca este gravida in patru luni. Deși nu era pe deplin pregatita pentru un astfel de moment, artista este mai fericita ca niciodata. Betty…