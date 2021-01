Stiri pe aceeasi tema

- Un reportaj realizat de Digi 24 la Otopeni, miercuri seara, a surprins momentul cand un avion special in care au calatorit 30 de romani expulzați din Marea Britanie, dupa Brexit, toți cu condamnari in Regat, au ajuns la Otopeni.Avionul care a aterizat miercuri seara pe aeroportul Henri Coanda a adus…

- Daca planuiai sa calatorești in Marea Britanie dupa 1 ianuarie 2021, merita sa ai in vedere ca regulile se vor schimba semnificativ. Pentru anumite categorii de calatori, vizele vor deveni obligatorii, potrivit playtech. In continuare, nu ești obligat sa intri in Regatul Unit doar cu pașaportul. Carțile…

- Dupa data de 31 decembrie 2020, atunci cand se incheie perioada de tranziție dupa retragerea oficiala a Regatului Unit din Uniunea Europeana, cei care vor sa munceasca in Marea Britanie vor avea de respectat noi reguli. Autoritațile britanice au emis un nou set de prevederi cu privire la felul cum...…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, anunta ca varianta cea mai probabila este cea in care Marea Britanie incheie perioada de tranzitie post-Brexit fara niciun acord de liber schimb cu Uniunea Europeana.

- Avertismentul a fost lansat miercuri de autoritațile britanice de reglementare, la o zi dupa ce Marea Britanie a inceput campania de vaccinare impotriva COVID, cu serul dezvoltat de companiile Pfizer și BioNTech, scrie BBC News.Agenția de Reglementare pentru Medicamente și Produse Medicale din Marea…