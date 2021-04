Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Republica Ceha au declarat sambata ca sunt in cautarea a doi barbati care detin mai multe pasapoarte, inclusiv pasapoarte rusesti cu numele Aleksandr Petrov si Ruslan Bosirov.

- Republica Ceha expluzeaza 18 membri ai ambasadei Rusiei la Praga, ca urmare a suspiciunii ca serviciile secrete ruse au fost implicate in explozia unui depozit de muniții in 2014, au anunțat sambata premierul Andrej Babis și ministrul de externe Jan Hamacek, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters.…

- Ministrul de externe al Cehiei, Jan Hamacek, le-a cerut ambasadorilor sai la Moscova si Washington sa propuna organizarea summitului Rusia-SUA la Praga. Moscova nu isi ascunde satisfactia ca a reusit sa-l determine pe Joe Biden sa-l sune pe Vladimir Putin si sa-i propuna o intalnire intr-o tara terta,…

- Colaboratorii disidentului rus Aleksei Navalnii au anuntat marti ca intentioneaza sa organizeze in aceasta primavara cele mai ample proteste anti-Kremlin din istoria moderna a Rusiei, informeaza Reuters. Navalnii (44 de ani) executa o pedeapsa de doi ani si jumatate de inchisoare pentru…

- Confruntata cu perspectiva unei ''catastrofe totale in spitale'' din cauza cresterii puternice a cazurilor de COVID-19, Republica Ceha doreste sa inaspreasca masurile de lockdown, relateaza miercuri agentiile DPA si EFE.''Situatia este dramatica. In plus fata de mutatia britanica (a coronavirusului)…

- Guvernul ceh a reusit sa ajunga duminica, 14 februarie, la un acord de ultima instanța cu guvernatorii regionali pentru a introduce o noua stare de urgenta de 14 zile si pentru a evita astfel o suspendare haotica a masurilor de restrictie pentru combaterea pandemiei de coronavirus, relateaza agenția…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a cerut autoritatilor ruse sa il elibereze imediat pe dizidentul Alexei Navalnii, potrivit Reuters. Navalnii a fost retinut duminica seara, la punctul de control al pasapoartelor de pe aeroportul Seremetievo din Moscova. Desi stia ca ar putea fi arestat…