- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a sustinut luni ca ruptura dintre Rusia si Uniunea Europeana a inceput cu multi ani in urma, mai precis odata cu revolutia din Ucraina in urma careia a fost inlaturat de la putere presedintele Viktor Ianukovici, ruptura amplificata apoi in opinia sa de sistarea…

- Rusia intentioneaza sa trimita paznici în scoli dupa protestele împotriva plasarii în detentie a principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnîi, pentru a-i împiedica pe elevi sa participe la aceste demonstratii, relateaza cotidianul rus Kommersant, citat de dpa…

- Ministrul sudeze de Externe Ann Linde, care asigura presedintia Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), a cerut marti, in cadrul unei vizite de lucru la Moscova, eliberarea opozantului rus Aleksei Navalnii. In instanta, opozantul l-a acuzat pe Vladimir Putin ca a ordonat otravirea…

- Sunt necesari mai multi pasi pentru a proteja o fragila incetare a focului in estul Ucrainei, pe masura ce cresc violarile acordului, a declarat pentru Reuters ministrul suedez de externe Ann Linde miercuri in timpul unei deplasari in regiune. Linde a fost in prima sa vizita in Ucraina de cand a preluat…

- Ministrul de externe al Ucrainei iși propune sa gaseasca o soluție echilibrata privind dubla cetațenie. Acest lucru a fost anunțat de ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, intr-un interviu acordat TSN.ua, rezumand rezultatele politicii externe din 2020 și planurile pentru 2021.-"De…

- Carina Turcan, fosta membra in consiliul de administratie al companiei energetice Inter Rao EES din Rusia, a fost condamnata la 15 ani de inchisoare pentru spionaj in Rusia, transmite Reuters, care citeaza agentia de presa RIA, informeaza Agerpres.Carina Turcan intentioneaza sa faca apel, conform echipei…

- In Japonia au fost identificate cinci cazuri de infectare cu noua tulpina de coronavirus care se raspandește cu rapiditate in Marea Britanie, scrie The Guardian . Este vorba despre persoane care au sosit in arhipeleagul nipon din Regatul Unit. Toate au fost plasate in carantina. Autoritațile sanitare…