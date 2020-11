In diaspora buletinele de vot nu vor fi suplinite și distribuite. Anunțul a fost facut de catre Comisia Electorala Centrala (CEC) cu puțin timp in urma printr-un comunicat de presa. „Potrivit normelor legale, buletine de vot suplimentare nu pot fi tiparite și distribuite. Luind in considerare faptul ca buletinele de vot sint numerotate in conformitate cu numarul sectei de votare, nu e posibil n