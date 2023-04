Cea mai valoroasă colecție privată de bijuterii este scoasă la licitație. Depășește bijuteriile legendare ale lui Elizabeth Taylor In luna mai, Christie’s va scoate la licitație extraordinara colecție de bijuterii a lui Heidi Horten, estimata a fi cea mai scumpa vanzare de bijuterii provenite dintr-o colecție privata. De-a lungul anilor, mai multe colecții private de bijuterii au intrat in faza de licitație. In 1987, colecția stralucitoare a Ducesei de Windsor a adus 50 de milioane de dolari la Sotheby’s iar in 2011 bijuteriile legendare ale lui Elizabeth Taylor au eclipsat tot ce s-a vazut anterior la Christie’s, cu venituri totale de 115 de milioane de dolari. Cel mai probabil, totul va fi depașit luna viitoare, cand Christie’s… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

