Stiri pe aceeasi tema

- Piesele lansate de artiștii Global Records – 42 de saptamani #1 in topul Media Forest 2020 a fost un an plin de provocari, in care artiștii s-au reinventat și au gasit soluții pentru a fi in continuare aproape de fani prin creațiile lor. Muzica nu a incetat sa se faca ascultata și sa le aduca oamenilor…

- Uniunea Teatrala din Romania lanseaza cea de-a 29-a editie a Concursului de dramaturgie „Cea mai buna piesa romaneasca a anului”, dramaturgii putand sa trimita textele pana pe 12 februarie 2021, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. In concurs pot fi inscrise numai texte noi, care nu au fost publicate…

- Melodia „Timișoara“ a formației Pro Musica, piesa care ne reamintește tuturor tulburatoarele evenimente petrecute cu 31 de ani in urma are parte de un nou remaster, varianta audio din 2020 a acesteia fiind realizata de catre Florin Buciu in studioul sau din Toronto. „Piesa s-a nascut in ultimele zile…

- Peste 90 de artisti romani, intre care Delia, Antonia, Carla’s Dreams, Connect-R, Horia Brenciu, Inna, Loredana, Paula Seling, Smiley, Stefan Banica, Vama si Voltaj, i-au adresat o scrisoare deschisa premierului Ludovic Orban in care solicita includerea artistilor in schema de ajutor de stat pentru…

- The Weeknd si Maluma au lansat o noua piesa impreuna: Hawai Remix. The Weeknd isi surprinde fanii si canta pentru prima data in spaniola. In doar o zi, piesa a stans peste 12 milioane de vizualizari.Piesa se numeste „Hawai Remix” si in doar o zi a strans peste 12 milioane de vizualizari, potrivit…

- Alexandra Stan este singura artista din Romania cu o melodie care depaseste pragul de 200.000.000 de ascultari pe Spotify. Mega-hitul “Mr. Saxobeat” poate fi inclus, cu usurinta, in viitoarele carti de muzica din tara, ca fiind prima piesa, lansata de un artist roman, care reuseste aceasta performanta.…

- Masked Singer Romania LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV: Daca pana acum, maștile aduceau informații despre cariera și viața lor publica, in aceasta seara, fiecare masca va pune pe tava, in fața publicului, un obiect personal. Acela va fi momentul in care cei patru detectivi iși dau seama ca sunt…

- 911, pe numele sau adevarat Alex Ghinea, s-a alaturat portofoliului Global Records la doar 15 ani, in urma cu un an, ca producator muzical. In urma cu o zi, 911 lansa primul lui single ”M.T.K”, in colaborare cu Killa Fonic. Piesa a fost compusa de 911 și Killa Fonic, textul a fost scris Killa Fonic,...…