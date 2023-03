Stiri pe aceeasi tema

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar cei doi se pregatesc de nunta, dar nu oricum. Se pare ca prezentatorul TV iși alege cu atenție costumul pentru ziua cea mare, iar soția sa s-a amuzat pe seama acestui aspect.

- Dani Oțil și-a dus soția la Roma pentru a proba cele mai speciale rochii de mireasa. Hai sa vezi cum a reacționat matinalul de la Neatza cu Razvan și Dani cand a vazut-o pe Gabriela Prisacariu in ținuta alba.

- Cele doua vedete se bucura de o escapada romantica in orașul iubirii și au facut o oprire intr-un magazin special. Rochia pe care a probat-o Gabriela Prisacariu este o creație desavarșita, punandu-i in evidența formele perfecte, insa soțul ei a avut un singur comentariu de facut, in stilu-i caracteristic.…

- Cadoul de 100.000 de euro pe care Dani Oțil i l-a facut Gabrielei Prisacariu i-a lasat pe toți fanii celebrului cuplu muți de uimire. Topmodelul a facut totul public, in urma cu cateva ore. Imaginile publicate pe rețelele sociale nu mai lasa loc de interpretari. Surpriza pregatita de prezentatorul matinalului…

- Gabriela Prisacariu a povestit pe Instagram ca Dani Oțil i-a facut o surpriza de proporții. Prezentatorul TV a reușit sa iși impresioneze soția cu darul ales, așa ca vedeta a postat cateva imagini cu ce a primit din partea acestuia.

- Nunta surpriza in showbizul romanesc! Vedeta a dezvaluit totul despre marele eveniment in urma cu puțin timp, intr-o intervenție televizata. Fanii nu se așteptau la asta, la inceput de an. Toți internauții sunt in culmea fericirii și așteapta cu nerabdare sa fie martori la urmatoarele momente speciale…

- Ana Baniciu a stabilit nunta cu Edy Kovacs. Cantareața se va casatori anul viitor, dupa o relație care dureaza deja de doi ani. Vedeta a dezvaluit ca tatal ei, Mircea Baniciu, va avea un moment special la eveniment. Ana Baniciu a anunțat ca anul viitor se va casatori cu Edy Kovacs, insa nu a spus care…