- Gloria Buzau vine s-o invinga, iar, pe Dinamo. Alexandru Boiciuc, fostul varf al lui U Cluj, o mai veche cunoștința a roș-albilor, are ganduri mari, la fel și Trebotic, care a eliminat „haita” din Europa League pe vremea cand evolua la Hajduk Split. Dinamo va debuta duminica, de la ora 12:00, in play-off-ul…

- Modificarea de program din Liga 1 a adus modificari și la programul din Liga 2, partida Dinamo - Gloria Buzau fiind reprogramata. Inițial, duelul dintre Dinamo și Gloria Buzau fusese programat luni, 20 martie, de la ora 18:00. Acum, partida se va juca duminica, 19 martie, de la ora 12:00. Dinamo - Gloria…

- Minaurul a terminat la egalitate cu Gloria Buzau in ultimul meci din ultima etapa a sezonului regulat al Ligii 2 a S-au stabilit ultimele trei echipe calificate in play-off. Min. 90+5: Final de meci! Gloria Buzau merge in play-off! Min. 79: GOL pentru Gloria Buzau! 1-1! Inscrie Alexandru Boiciuc, cu…

- In penultima etapa din Liga 1, Dinamo a s-a impus in deplasarea cu CSC Șelimbar, 2-1, iar lupta pentru calificarea in play-off este tot mai incinsa. Dinamo este pe locul 6, ultimul care duce in play-off, cu 30 de puncte.Va juca in ultima etapa cu marea rivala, Poli Timișora (locul 19), și are nevoie…

- Elevii lui Ovidiu Burca inca mai spera la play-off, implicit la promovarea in Liga 1, iar finalul lunii februarie va aduce și reluarea campionatului dupa aproape 3 luni de pauza. In perioada urmatoare vor urma mai multe meciuri de verificare pana la reluarea sezonului. Programul lui Dinamo a fost afectat…

- Final de ianuarie plin de evenimente pentru echipele constantene de baschet: de la juniori, pana la seniori, arbitri si antrenori, toata lumea are de treaba! Dupa ce au invins-o, scor 82-71, runda precedenta, pe CSA Steaua, baschetbalistii de la CSM Constanta se reintorc in Bucuresti, pentru a da piept…

- Florin Raducioiu, fost atacant la Dinamo, l-a criticat in termeni duri Ovidiu Burca, dupa conferința de presa in care antrenorul și-a criticat jucatorii care au facut greva pentru cu nu și-au primit salariile. Raducioiu nu ințelege schimbarea de atitudine a lui Burca, care susținea ca „Dinamo e pe drumul…

- Dinamo a renunțat azi la primii dintre cei 5 jucatori aflați pe lista neagra. Dupa greva facuta luni de jucatori, Ovidiu Burca a decis sa renunțe 5 dintre elevii sai, inainte de reluarea Ligii 2. ...