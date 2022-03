Ce spune Elena Udrea despre Traian Băsescu Dupa anunțul ca Traian Basescu a colaborat cu Securitatea, Elena Udrea, cunoscuta apropiata a fostului președinte, a scris un mesaj foarte lung la adresa lui Basescu. Elena Udrea a postat pe pagina sa de Facebook, imediat dupa aflarea veștii ca Traian Basescu a colaborat cu Securitatea. “Deci ICCJ a decis definitiv ca fostul Presedinte al Romaniei, Traian Basescu, a colaborat, in acceptiunea legii existente azi, cu Securitatea! La fel de bine, cei trei judecatori puteau spune ca nu, soarta noastra si a tarii, ar fi fost aceeasi, nimic nu s-ar fi schimbat. Si nici Putin, nici Biden, nici Rusia,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

