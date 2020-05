Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a semnat un ordin executiv ce vizeaza limitarea protectiei retelelor sociale si limitarea libertatii de care beneficiaza acestea in gestionarea continutului publicat, dupa ce Twiter a decis zilele trecute sa marcheze postarile lui Trump drept inselatoare.…

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a semnat, joi, un ordin executiv prin care vrea sa fie redefinita protecția legala acordata companiilor care administreaza rețele sociale, informeaza BBC. Astfel, platforme precum Twitter sau Facebook vor putea fi date in judecata, daca se considera…

- BUCUREȘTI, 29 mai - Sputnik, Dragoș Dumitriu. In contextul actual, este un eveniment cu incidența globala, iar efectele sunt incalculabile. Donald Trump a deschis un nou capitol in aceasta poveste a ultimilor 15 de ani, rețelele de ”socializare”, care au capatat o forța colosala. Prezentam pe scurt…

- Ploile puternice din ultimele zile au provocat fisurarea barajelor Edenville si Sanford, determinand o crestere brusca a apelor raului Tittabawassee din apropiere de Midland, un oras cu o populatie de 41.000 de locuitori situat la 200 km nord de Detroit. Aproximativ 10.000 de locuitori din acest oras…

- In cadrul unei teleconferințe consacrate pandemiei care a ucis peste 320.000 de persoane in intreaga lume, dupa apariția sa in China, in decembrie 2019, cele 194 de țari membre ale OMS au convenit sa lanseze „cat mai curand(…) un proces de evaluare imparțial, independent și complet”. Aceasta evaluare,…

- Statele Unite au anunțat joi un pachet de asistența financiara în valoare de 12,1 milioane de dolari pentru Groenlanda, menit sa întareasca relațiile bilaterale și sa ofere un impuls dorinței SUA de a avea o prezența militara sporita în Arctica, relateaza Reuters.Mutarea de…

- Intr-o scrisoare catre premierul pakistanez Imran Khan, publicata la inceputul acestei luni, Coalitia pentru Internet din Asia (AIC) a cerut guvernului sa revizuiasca reglementarile existente, obligand platformele de social media care isi ofera serviciile in Pakistan sa-si