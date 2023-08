Stiri pe aceeasi tema

- Olandezii de la Damen au facut vineri un anunț cu privire contractul de functionare a asocierii dintre companie si statul roman, in privința Santierului Mangalia. Mai exact, prin intermediul unui comunicat transmis vineri dimineața, Damen informeaza ca a trimis o notificare de reziliere a contractului…

- Presedintele Consiliului National de Conducere al AUR, Claudiu Tarziu, a spus, miercuri seara, la Prima News, ca, in situatia in care partidul sau ajunge la guvernare, vor fi luate masuri pentru concedierea a 500.000 de angajati din administratia publica. El precizeaza ca vor fi dați afara acei bugetari…

- Vestea trista a morții tanarului polițist Ionuț-Daniel Firescu, pentru care s-a demarat o ampla campanie umanitara cu doar cateva luni in urma, a venit miercuri seara, 19 iulie 2029. Familia a anunțat cand va avea loc inmormantarea.

- Raportul pe anul 2022 al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate arata ca zeci de milioane de lei din banii de la Sanatate au fost cheltuiți cu cetațenii ucraineni. Astfel, aceștia au beneficiat de medicamente gratuite, de tratamente in ambulatoriu și in spitale, fiind incluși și in programele naționale…

- Dupa cum o prezinta si numele, o astfel de unealta este folosita in principal pentru a produce uruiala din recolta si deseurile prezente la nivelul unei gospodarii. In general, uruiala este realizata din cereale de diferite feluri – fie acestea in stare buna sau resturi. Totusi, o moara uruiala nu are…

- Distribuirea pastilelor de iod catre populație a eșuat lamentabil. In aproape un an de zile, doar trei la suta din cele 30 de milioane de comprimate produse, au ajuns la oameni. Asta in condițiile in care se vorbește tot mai des de posibile incidente nucleare in Ucraina. Ministrul Alexandru Rafila ridica…

- Inceput pe un ton de catastrofa iminenta, comunicatul viitorului prim ministru Marcel Ciolacu nu este de natura sa sperie profesorii. „Ne aflam intr-un moment in care fiecare zi de intarziere poate afecta viitorul unei generatii intregi de copii. Sute de mii de elevi si parintii lor traiesc in continuare…

- Bugetul de aproape 279,5 milioane de lei alocat pentru Regiunea Nord -Est in cadrul programului Casa Verde Fotovoltaice 2023 s-a epuizat in aproape 6 minute. Sesiunea de inscriere a persoanelor fizice din judetele Iasi, Bacau, Botosani, Neamt, Suceava si Vaslui a debutat astazi, la ora 10. Statul…