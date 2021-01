Stiri pe aceeasi tema

- Crestinii ortodocsi de rit vechi sarbatoresc miercuri, 6 ianuarie, ajunul Nasterii lui Isus Hristos. In aceasta zi, credinciosii tin post negru. Traditia respectarii postului negru „pana cand apare prima stea pe cer” este legata de legenda Stelei de la Betleem, care prevesteste nasterea lui Isus Hristos.…

- In cel de-al 70-lea an de existența, Sport Club Municipal Bacau incheie onorabil poate cea mai controversata perioada calendaristica de la inființare. 2020 nu a fost doar un an pandemic, ci și un an in care cea mai galonata grupare sportiva a județului s-a reinventat, „recucerind” sediul de la stadionul…

- Preziua Ajunului, inscrisa in Calendarul popular in data de 23 decembrie sau mai bine spus, ajunul Ajunului, reprezenta declanșatorul unui ciclu de trei zile de sarbatoare: 23-25 decembrie. Frumusețea obiceiurilor inca nu s-a pierdut prin satele romanești, chiar daca ințelesul acestora s-a mai diluat.…

- Sarbatorile de iarna se apropie cu pasi repezi si parfumul Craciunului se simte tot mai intens. In aceasta perioada totul este despre familile si despre cadourile impartite celor dragi, despre mireasma de cozonac si despre un pahar de vin bun savurat langa brad.

- Jurnalistul Radu Petreanu a scris marți pe blogul sau un articol despre legaturile dintre AUR, partidul-surpriza al alegerilor parlamentare, și frațiile ortodoxe. ”Daca e adevarat, acesta ar trebui sa fie un semnal de alarma foarte serios. Frațiile ortodoxe au o istorie nefericita in Romania. Au fost…

- Nicolae Badea (72 de ani), fostul finanțator al "cainilor", are un plan prin care, in cazul in care actualul club din Liga 1 va intra in faliment, echipa sa din Liga a 4-a sa continue tradiția. Situația dramatica prin care trec cei de la Dinamo, care au fost nevoiți sa se imprumute de la deținatorii…

- Drumarii au fost luați prin surprindere de venirea iernii, așa cum se intampla in fiecare an. Deși se știa inca de joi ca va ninge, sambata dimineața niciun echipaj de deszapezire nu a acționat pe DN1 R, intre Huedin și Beliș. Mai mult, unii arbori au cedat sub greutatea zapezii și s-au prabușit peste…

- EMOȚIONANT: Academia Forțelor Terestre „Nicolae Balcescu” a sarbatorit Ziua Armatei Romaniei și prin ascensiunea col. Codruț Galaftion, instructor in cadrul Centrului de Pregatire Militara, care a continuat tradiția și anul acesta, arborand drapelul național pe “Acoperișul Romaniei”, pitorescul Varf…