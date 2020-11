Stiri pe aceeasi tema

- Victoria Maiei Sandu in primul tur al alegerilor prezidentiale din R. Moldova nu a fost o surpriza atat de mare. Rezultatele primului tur au plasat-o, insa, in postura de favorit al turului al doilea al alegerilor prezidentiale de peste Prut, in pofida scepticismelor de serviciu sau a tuturor predictiilor…

- Igor Dodon a sugerat ca Ambasada Federatiei Ruse la Chisinau nu a gresit atunci cand a acuzat Armata Romana ca ar fi ucis mii de oameni in Basarabia. Presedintele R. Moldova a accentuat ca asemenea informatii se contin in toate cartile de istorie. Totodata, Dodon a subliniat ca nu e cazul ca soldatii…

- Igor Dodon spune ca PSRM nu va face coaliție cu deputații de la PRO Moldova, care au parasit formațiunea. Totodata, Dodon a comentat acuzațiile contracandidaților de dreapta, care susțin ca s-ar pregati o coaliție cu PP Șor “Asta spun cei care au votat impreuna cu deputații lui Șor sa dea jos Guvernul…

- Pina la alegerile prezidențiale nu se așteapta nici o surpriza in ceea ce privește situația politica actuala și guvernul. Despre aceasta a declarat Igor Dodon in cadrul emisiunii "Intrebarea principala" de la NTV Moldova, scrie aif.md. "Trebuie sa facem și vom face tot posibilul pentru a menține stabilitatea…

- Decizia PDM de a nu participa la alegerile prezidențiale din noiembrie este una pragmatica și matura, a declarat președintele Igor Dodon in cadrul unei ediții speciale la postul TV ”Primul in Moldova”. Șeful statului spune ca in campania electorala trebuie sa intri atunci cind ai șansa sa ieși in turul…

- Președintele țarii Igor Dodon susține ca decizia Partidului Democrat de a nu inainta niciun candidat la alegerile prezindențiale din 1 noiembrie este una pragmatica. „Nu se știe pe cine va avantaja, timpul va arata”, a comentat Dodon la o Ediție Speciala la Primul in Moldova.

- Presedintele R. Moldova, Igor Dodon, a decis sa candideze pentru un nou mandat. Partidul Socialistilor a inaintat miercuri, 9 septembrie, candidatura lui Igor Dodon pentru alegerile prezidentiale din 1 noiembrie.

- CHIȘINAU, 14 aug - Sputnik. Șeful statului susține ca Guvernul face tot ce ii sta in putința ca sa aplaneze criza din sectorul agrar, dar capacitațile financiare sunt limitate. © Sputnik / Mihai Caraus. Agricultorii protestatari ar putea bloca astazi drumul Hancești-Chișinau „Anul acesta…