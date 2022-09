Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a trecut in revista, miercuri, intr-o conferința de presa, masurile luate pentru a se face economie la energie la nivelul municipalitații. Așa s-a aflat ca a oprit apa calda la Primarie, ca sa faca economie la energie. Pe lista masurilor se numara și stingerea calculatoarelor angajaților, dupa orele de […] The post Ce s-a mai aflat de la Nicușor Dan. A oprit apa calda la Primarie, sa faca economie. „Aceleași instrucțiuni au fost transmise și...” first appeared on Ziarul National .