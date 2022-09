Stiri pe aceeasi tema

- Regina Marii Britanii se afla sub supraveghere medicala: Medicii au devenit ingrijorați pentru starea ei de sanatate Regina Marii Britanii se afla sub supraveghere medicala: Medicii au devenit ingrijorați pentru starea ei de sanatate Regina Elisabeta a II-a se afla sub supraveghere medicala la Balmoral,…

- Regina Elisabeta a II-a il va primi pe urmatorul premier al Marii Britanii la Balmoral și nu la Palatul Buckingham. Decizia Reginei reprezinta o premiera istorica in domnia sa de 70 de ani, potrivit CNN.

- Regina Elizabeth II, 96 de ani, a sosit luni in Scotia pentru o saptamana de evenimente regale, impreuna cu mai multi membri din familia sa. Vizita sa nu a fost cunoscuta decat in ultimul moment, cum este obiceiul, din cauza problemelor sale de mobilitate. Este vorba despre prima aparitie publica de…

