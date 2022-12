Tina Turner a postat un prim mesaj pe Instagram, dupa moartea fiului sau. Cantareața in varsta de 83 de ani i-a adus un omagiu „fiului ei iubit”, Ronnie Turner, care a murit joi la varsta de 62 de ani. Acesta este al doilea baiat pe care il pierde Tina Turner. Ronnie Turner, si el muzician, a avut probleme de sanatate. El a cantat cu grupul Manufactured Funk si a jucat in filmul din 1993 „What’s Love Got to Do With It”, un film biografic despre mama sa. Vineri, Tina Turner a postat pe Instagram o fotografie alb-negru in semn de omagiu pentru fiul ei. „Ronnie, ai parasit lumea mult prea devreme.…