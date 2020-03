Stiri pe aceeasi tema

- Muftiatul Cultului Musulman din Romania a decis ca, incepand cu data de13 martie, sa se suspende temporar desfasurarea rugaciunii specifice zilei de vineri la toate lacasurile de cult din tara. Decizia a fost luata in urma extinderii rapide a COVID-19.

- Peste 1 milion de angajați din economia romaneasca risca sa intre in șomaj sau sa fie disponibilizați, iar zeci de mii de firme și PFA-uri sa se inchida care urmare a ,,coronacrizei’’ care afecteaza deja semnificativ Romania. In numai cateva zile, sute de firme, in special din zona serviciilor catre…

- PSD a propus, miercuri, un program de masuri sociale si economice pentru limitarea efectelor epidemiei de coronavirus in care se propune, printre altele, realocarea din bugetul de stat a unei prime transe de 10 miliarde de lei pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii, in vederea achizitionarii…

- Wizz Air anunța ca anuleaza zboruri din Germania și Spania catre București, Cluj-Napoca și Timișoara, in contextul crizei declanșate de coronavirus. Potrivit unui comunicat transmis miercuri de Wizz Air, autoritațile din Romania au pus in aplicare masuri menite sa limiteze epidemia de coronavirus.Aceste…

- Activitatile publice sau private care implica mai mult de 1.000 de persoane sunt interzise, a anuntat ieri secretarul de stat Raed Arafat. Ieri, la amiaza, autoritatile au confirmat inca doua cazuri de infectare: o femeie de 42 de ani din Capitala si una de 70 de ani din Mures, numarul persoanelor infectate…

- Reprezentantii ANPC si cei ai bancilor au analizat, marti, posibilitatea stabilirii unei strategii comune privind aplicarea prevederilor europene referitoare la anumite comisioane pentru platile transfrontaliere efectuate in interiorul Uniunii Europene si comisioanele de conversie monetara, in relatia…

- Organizația Mondiala a Sanatații a declarat epidemia pornita din China drept urgența medicala globala. Decizia permite masuri exceptionale pentru a limita raspandirea bolii. Virusul a imbolnavit aproape zece mii de oameni. Peste 200 au murit.

- Ziarul Unirea Virusul ucigaș a ajuns in Romania: Pasager suspect de infectie cu coronavirus, pe Aeroportul Otopeni. Autoritațile sunt in alerta maxima Virusul ucigaș a ajuns in Romania, iar autoritațile sunt in alerta maxima și au luat masuri fara precedent. Un barbat suspect a fost descoperit pe Aeroportul…