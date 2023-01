Deputatul constanțean Dumitru Focșa a transmis, pe Facebook, motivul pentru care au aparut violente in familia sa: ”pe fondul dedicarii mele totale in cariera politica pentru a asculta doleanțele cetațenilor”. Le-a cerut cetațenilor ”sa-l lase sa se dedice stoparii violenței in familie din poziția de parlamentar”. Sambata, AUR a anunțat sambata excluderea parlamentarului, solicitand și […] The post Ce ironie: Focșa, exclus din AUR pentru ca si-ar fi batut sotia, se dedica stoparii violenței in familie first appeared on Ziarul National .