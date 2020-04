Ce instituții pierd bani la rectificarea bugetară Autoritațile a transmis joi spre avizare rectificarea bugetara ca raspuns la coronavirus pe care au adoptat-o miercuri. Dintr-un comunicat al Ministerului Finanțelor am aflat cine primeste bani. Acum, conform unui document transmis instituțiilor abilitate sa dea avize, aflam și cine pierde.



Printre instituțiile care pierd bani se afla:



Administrația Prezidentiala -4 milioane leiSenat -3,5 milioane leiCCR -500.000 leiCurtea de Conturi -2 milioane leiSecretariatul General al Guvernului -16,9 milioane leiMinisterul Finanțelor Publice -25,1 milioane leiMinisterul Fondurilor Europene… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

