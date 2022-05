Stiri pe aceeasi tema

- sursa foto: CNN Soldații ruși au impușcat de la spate doi civili neinarmați in timpul unui jaf la o reprezentanța auto din jurul Kievului, arata imaginile video publicate joi de CNN. CNN a obținut imagini video de supraveghere a ceea ce este acum investigat ca o crima de razboi de catre procurorii ucraineni.…

- Pervii Kanal, un post de propaganda al Rusiei lui Putin, a publicat o fotografie arhicunoscuta cu Bonnie si Clyde, un cuplu de hoti din timpul marii crize economice din SUA, in loc de o imagine cu un cuplu de sovietici din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial.

- Judecatorii au decis ca Horia Constantinescu, in prezent presedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului, sa fie despagubit cu suma de 7.000 de euro. Scandalul a avut loc in luna august 2018, in timpul unui control la o terasa din statiunea Neptun, judetul Constanta, in cadrul "Comandamentului…

- Politistii din Botosani au deschis o ancheta penala, dupa ce elevul de la liceul din orasul Flamanzi a ajuns la spital cu arsuri pe partea superioara a corpului, ca urmare a unei incendieri in timpul orelor de curs.

- Deputatul USR Iulian Bulai a cerut sanctionarea liderului grupului AUR, George Simion, pe motiv ca acesta l-a agresat fizic in timpul unei sedinte de plen, Biroul permanent al Camerei transmitand, luni, sesizarea la Comisia juridica pentru raport. Bulai a reclamat ca, in timpul lucrarilor sedintei din…

- Deputatul USR Iulian Bulai a cerut sanctionarea liderului grupului AUR, George Simion, pe motiv ca acesta l a agresat fizic in timpul unei sedinte de plen, Biroul permanent al Camerei transmitand, luni, sesizarea la Comisia juridica pentru raport.Potrivit sesizarii depuse de Iulian Bulai, in timpul…