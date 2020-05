Stiri pe aceeasi tema

- Lili Sandu este insarcinata in șase luni și se afla izolata de mai bine de 2 luni impreuna cu mama ei. Vedeta a povestit cum depașește aceasta perioada delicata și de ce anume ii este cel mai dor dar și ce ganduri o inspaimanta.Lili Sandu a dezvaluit pentru revista VIVA! care este cea ma mare provoare…

- Una dintre vedetele insarcinate de anul acesta este și Lili Sandu care a intrat deja in al doilea trimestru de sarcina. Din pacate pentru ea, a fost prinsa de pandemie singura, caci iubitul ei Silviu Tolu s-ar parea ca se afla cu parinții. Astfel ca femeia ar putea sa petreaca sarbatorile fara acesta.…

- Lili Sandu este in culmea fericirii de cand a aflat ca va deveni mamica. Vedeta este in luna a cincea de sarcina și iși etaleaza burtica de graviduța de cate ori are ocazia, fiind tare mandra de ea.

- Lili Sandu traverseaza cea mai frumoasa perioadadin viața ei, vedeta urmand sa devina mama de baiat. Aflata in luna a șasea desarcina, dar și in carantina din cauza pandemiei de Covid-19, șatena s-abucurat astazi sa simta primele mișcari ale fatului.Deși este o perioada grea pentru toata lumea din cauza…