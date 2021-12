Ce este şi cum funcţionează un calculator de credit. Când vrei să faci o estimare a costurilor pe care le-ai putea avea cu un viitor împrumut Ai dori sa faci un imprumut și ți-ar fi de mare ajutor sa știi, in prealabil, care ar fi costurile, fara sa fie nevoie sa apelezi la ajutorul cuiva sau la vreo formula de calcul pe care nu stii sa o aplici si sa o rezolvi. Motiv pentru care este esențial ca inainte de a accesa un produs financiar sa te foloseșți de un calculator de credit. Ziare.com iți explica in cadrul rubricii Banii tai ce este și cum funcționeaza un calculator de credit. Cu ajutorul acestui instrument de calcul, vei avea posibilitatea de a putea face simulari ale sumelor pe care va trebui sa le achiți,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

