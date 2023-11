Stiri pe aceeasi tema

- Ce este metoda Arbatachar, 'legatura mortala' prin care a fost torturat Adrian KreinerOmul de afaceri din Sibiu - Adrian Kreiner, care a murit in urma unui jaf petrecut in propria casa, a fost legat de maini si de picioare de catre cei trei barbati cu cagule care au intrat in locuinta lui. Anchetatorii…

- Joi, șeful IPJ Sibiu și șeful Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Sibiu au susținut o conferința de presa pentru a aduce la cunoștința publicului detalii șocante despre cazul uciderii omului de afaceri Adrian Kreiner in Sibiu. Ce noi informații despre uciderea afaceristului au fost…

- Omul de afaceri din Sibiu Adrian Kreiner, care a murit in urma unui jaf petrecut in propria casa, a fost legat de maini si de picioare de catre cei trei barbati cu cagule care au intrat in locuinta lui. Anchetatorii spun ca suspecții au utilizat o forma de tortura care implica durere extrema pentru…

- Joi, 16 noiembrie 2023, reprezentanții Poliției Romane au anunțat ca au prins o parte dintre suspecții asasinatului afaceristului din Sibiu. Cu acest prilej au ieșit la iveala noi amanunte despre comiterea crimei.

- Procurorul de caz și șeful Serviciului de Investigații Criminale Sibiu au facut dezvaluiri cu noi detalii privind cazul Adrian Kreiner. Anchetatorii spun ca grupul de suspecți era alcatuit din cinci persoane - patru barbați și o femeie. Aceștia au plecat din Dumbravița cu o mașina.

- Apar noi informații in caz agresiunii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner . Unul dintre agresori a fumat in casa victimei și anchetatorii au dispus expertizarea chiștocului de țigara gasit aruncat pe jos.M ister in jurul morții lui Adrian Kreiner, omul de afaceri din Sibiu batut și jefuit. Ce arata…

- Un deținut din Alabama condamnat la moarte, dar care a supraviețuit deja unei execuții, spune ca nu vrea sa fie „cobai” pentru o noua metoda experimentala de excuție, care nu a mai fost folosita niciodata, relateaza Toronto Star.

- Șoferul, un adolescent a carui varsta nu a fost facuta publica, a fost reținut de poliție, miercuri, 13 septembrie, fiind acuzat ca a lovit intenționat trei bicicliști, ucigand unul, intr-un oraș din sudul Californiei, la sfarșitul saptamanii trecute, scrie ABCNews.Toate accidentele au avut loc intre…