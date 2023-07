Ce este interzis să faci de Sfântul Ilie. Rugăciunea puternică citită astăzi pentru protecție și belșug Sfantul Ilie se sarbatorește an de an la data de 20 iulie și este considerat ocrotitorul recoltelor și al tuturor celor care muncesc pamantul. In popor, Sfantul Ilie mai este cunoscut ca aducatorul de furtuni puternice, tunete și fulgere, alungand canicula, seceta și racorind pamantul. Atunci cand fulgera și tuna, se spune ca Sfantul Ilie pleaca la vanatoare de demoni, cele doua fenomene ale naturii fiind provocate de roțile carului și de viteza cu care acesta alearga. Din moși stramoși se mai spune ca acolo unde lovește fulgerul este ascuns un demon, iar Sfantul Proroc Ilie Tesviteanul ii vine… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Biserica Ortodoxa Romana il sarbatoreste joi pe Sfantul Ilie Tesviteanul, celebrat drept facator de minuni si aducator de ploi in perioada de seceta. Sfantul Ilie a venit pe lume cu peste 800 de ani i. Hr., in tinutul Tesvi din Galaad, intr-o familie de preoti, intr-o perioada in care iudeii se inchinau…

- Sfantul Ilie, praznuit pe 20 iulie, este mare facator de minuni și aducator de ploi in vreme de seceta. In tradiția populara, Sfantul Ilie este considerat ocrotitorul recoltelor și a ramas in istoria Bisericii Ortodoxe ca un exemplu de credința și curaj demn de urmat. In țara noastra, Sfantul Ilie…

- Din cele mai cele mai vechi timpuri, femeile nu au voie sa intre in altar, lucru strans legat de mitul creației lui Dumnezeu. In anumite contexte, femeilor le este permis sa intre in acest loc, dar, in general, sunt puține situații de acest fel.

- Rusaliile sunt o sarbatoare imoportanta cu o insemnatate aparte. Astfel, rugaciunile rostite astazi sunt mai puternice. Iata care este rugaciunea pe care credincioșii trebuie sa o spuna neaparat azi.

- Oamenii știu deja ca rugaciunile sunt cheia spre multe reușite, iar ajutorul divin este cel care le aduce fericirea adevarata. Ei bine, o rugaciune are puterea de a te proteja de momentele rele din viața, indiferent de cat de grave sunt acestea. Iata cand trebuie sa o rostești daca vrei sa ii ai pe…

- Ce sfat ne dați noua, mirenilor, privind rugaciunea inimii? Ce sa facem noi ca sa ne rugam?Cercați, cercați, ca-i lucru bun. Nu este lucru mai bun ca acesta. Dar va trebuie pregatire ca sa puteți caștiga rugaciunea inimii. Nu-i cu neputința, dar trebuie rabdare multa. Dumnezeu ...

- Exista o rugaciune pe care Arsenie Boca o rostea in fiecare seara și despre care se spune ca este cea mai puternica rugaciune care poate fi spusa de creștini. Aceasta ruga este una foarte puternica și poate aduce alinare și liniște persoanelor care au credința in Dumnezeu.

- Astazi ne aflam in vinerea din Saptamana Luminata. Aceasta perioada este la fel de importanta ca Saptamana Mare. In aceasta saptamana se spune ca se deschid cerurile. Mai mult decat atat, toți cei ce iși doresc cu ardoare un anumit lucru, pot sa il obțina. Credincioșii trebuie sa știe, insa, ca exista…