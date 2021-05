Ce dezvăluie alunițele pe care le ai pe corp despre tine Alunițele sint considerate semne ale frumuseții. Ele pot aparea peste tot pe corp, atit pe fața, cit și pe brațe, piept, palme sau picioare. Deși mulți incearca sa le ascunda, sa le acopere, de fapt nu știu ca acestea au un rol important in definirea personalitații noastre. Iata ce dezvaluie alunițele pe care le ai pe corp despre tine. Ce dezvaluie alunițele pe care le ai pe corp despre tine Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

