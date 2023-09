Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep vrea despagubiri pentru tot ce i s-a intamplat. Dupa ce a fost suspendata patru ani de catre ITIA, sportiva a anunțat nu doar ca iși cauta in continuare dreptatea in instanța, ci ca iși și dorește ca vinovații sa plateasca pentru drama prin care trece.

- Simona Halep a luat o decizie de ultim moment! Jucatoarea de tenis va da in judecata firma care a produs și vandut suplimentul care conținea roxadustat, din cauza careia a fost suspendata! Potrivit avocatului ei, Simona Halep ar urma sa ceara despagubiri de milioane de dolari in urma acestei situații.

- Agenția Internaționala pentru Integritate in Tenis (ITIA) a explicat joi decizia tribunalului Sport Resolutions de a o suspenda 4 ani pe Simona Halep și a dezvaluit numele persoanei care i-a recomandat suplimentul contaminat.

- Simona Halep și-a aflat pedeapsa in scandalul de dopaj, dupa ce a fost audiata la finalul lunii iunie de catre tribunalul Sport Resolutions. Romanca va lipsi 4 ani din circuit, ca urmare a testului pozitiv cu Roxadustat de la US Open. ITIA a facut anunțul. Decizia nu este definitiva. Dubla campioana…

- Simona Halep este in așteptarea verdictului in contextul scandalului de dopaj, dupa ce a fost audiata de catre tribunalul Sport Resolutions. Victor Hanescu, fostul jucator de tenis, este pozitiv și crede ca romanca poate reveni in prim-planul tenisului feminin.

- Veștile proaste se țin lanț de Simona Halep. Și anul acesta, sportiva risca sa rateze turneul de la US Open. Tenismena e nevoita sa stea pe tușa pana cand va afla verdictul din partea tribunalului Sport Resolutions, in cadrul careia a fost audiata la finalul lunii iunie. Decizia este așteptata sa vina…

- Simona Halep a fost suspendata provizoriu din octombrie 2022, dupa ce a fost depistata pozitiv la US Open. Sportiva a spus ca nu a luat constient substanta interzisa.Un expert elvețian spune ca substanta Roxadustat, la care a fost testata pozitiv jucatoarea romana de tenis Simona Halep, anul trecut…

- Mesaj emoționant pentru Simona Halep, din partea Biancai Andreescu. Tenismena care ocupa locul 50 in clasamentul WTA, a facut mai multe declarații la sfarșitul meciului de la Wimbledon. Sportiva a avut și un mesaj pentru fanii din Romania, care o susțin necondinționat. Ce mesaj a transmis Bianca Andreescu?…