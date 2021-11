Capitolul dedicat sprijinirii familiilor din programul de guvernare abunda in promisiuni de sprijin financiar pentru cuplurile cu copii. Ministerul Familiei, condus de Gabriela Firea (PSD), promite in documentul oficial atat vouchere și subvenții pentru familii, cat și reduceri de taxe. Masurile propuse in Programul de guvernare nu sunt insa insoțite de termene de implementare sau sau de impactul bugetar estimat. Ele sunt justificate prin nevoia de stimulare a natalitații, pe fondul scaderii constante și accentuate a natalitații, dublata de migrație. Reamintim ca in mandatul de primar al Capitalei,…