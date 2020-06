Presedintele Maricel Popa se pregateste sa incheie mandatul cu aceeasi agoniseala pe care o avea la inceput, in 2016: detine aceleasi 12 suprafete de teren (impreuna cu alte persoane din familie), aceleasi trei apartamente impreuna cu sotia si jumatate din casa parinteasca si aceleasi bijuterii si tablouri. In 2019, Maricel Popa avea aproape 88 de mii de lei in conturi bancare (cu 33,5 mii mai mult decat in 2016), cateva parti sociale l (...)