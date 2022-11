Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a emis luni, 7 noiembrie, o atentionare de calatorie pentru romanii care calatoresc in Franta, unde de miercuri va incepe o greva a mai multor categorii profesionale din numeroase sectoare de activitate.Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca greva va debuta miercuri,…

- Un manager de restaurant din Franta a scos afara doua refugiate ucrainene, miercuri seara. Femeile au filmat momentul oribil. Cateva ore mai tarziu, doi barbati ucraineni au mers la restaurant pentru a-i cere explicatii managerului.

- Zeci de mii de oameni au iesit duminica in strada la Paris pentru a protesta impotriva politicilor presedintelui Emmanuel Macron, relateaza dpa si AFP. Manifestatia a avut loc la apelul formatiunii de opozitie de stanga LFI (La France Insoumise, Franta nesupusa) a lui Jean Luc Melenchon, in semn de…

- In urma cu cateva zile, Alexia Eram a parasit Bucureștiul. Fiica Andreei Esca și a lui Alexandre Eram se bucura acum de o vacanța la Paris, dar nu una in compania iubitului, caci Mario Fresh, cu care are o relație de ani buni, nu a insoțit-o. Alexia Eram a profitat de cateva zile libere și a plecat…

- Ministerul ucrainean al Apararii a facut o postare video mai puțin obișnuita. Printre imaginile cu flori, ciocolata și indragostiți care se plimba prin Paris și admira Turnul Eiffel, armata lui Zelensky mulțumește Franței pentru armamentul trimis și incheie cu o noua cerere: „Va rugam sa ne mai trimiteți”.…

- Ce a pațit un șofer roman de TIR in Franța? Indiferent in ce situație ar fi cineva, drogurile de mare risc insemana inchisoare. Legile statelor europene, și nu numai, prevad in anumite cazuri chiar pedepse mari in aceste situații. Presa franceza a relatat zilele acestea ce a pațit un șofer roman de…

- Autoritațile de la Chișinau sunt in cautarea unui sediu pentru amplasarea Ambasadei Republicii Moldova in Franța. Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene precizeaza ca, timp de 25 de ani, au fost achitate sume impunatoare pentru chirie, iar aceasta achiziție urmeaza sa se amortizeze in…

- Companiile franceze și poloneze trebuie sa lucreze impreuna pentru a reinvesti masiv in sectorul nuclear, a declarat luni prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki la cea mai mare conferința a federației patronale din Franța, MEDEF, potrivit Euractiv, citat de Rador.