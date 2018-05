Stiri pe aceeasi tema

- "Indiferent ce va decide Curtea, voi astepta decizia, voi astepta motivatia, voi citi si voi actiona in consecinta", a afirmat Klaus Iohannis. Decizia Curtii Constitutionale privind solutionarea conflictului juridic de natura constitutionala intre ministrul Justitiei si presedintele Klaus…

- Curtea Constitutionala a Romaniei ar putea pronunta miercuri decizia pe tema conflictului intre puteri in cazul respingerii revocarii sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. In 10 mai, avand nevoie de timp pentru a delibera, plenul Curtii a dispus amanarea pronuntarii pentru data de 30 mai. In sedinta de atunci,…

- Decizia Curtii Constitutionale privind solutionarea conflictului juridic de natura constitutionala intre ministrul Justitiei si presedintele Klaus Iohannis si intre Guvern si presedinte, in subsidiar, ca urmare a respingerii de catre seful statului a cererii de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi,…

- CCR, decizie in cazul revocarii Laurei Codruta Kovesi. Curtea Constitutionala trebuie sa ia o decizie privind sesizarea facuta de Guvern pe refuzul presedintelui Klaus Iohannis de a o revoca pe sefa DNA. Judecatorii CCR au dezbatut deja sesizarea primita, pe 10 mai, insa au amanat un verdict. Judecatorii…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine ca el a venit cu argumente juridice pentru revocarea Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA, in timp ce presedintele Klaus Iohannis “a raspuns pur politic”, transmite News.ro . “Rationamentele si argumentele de ordin constitutional le cunosc…

- "Rationamentele si argumentele de ordin constitutional le cunosc constitutionalistii. Pe de alta parte, eu in ceea ce fac nu incerc sa conving pe x sau pe y, pentru ca nu-i cunosc nivelul de intelegere, nu-i cunosc nivelul pana la care trebuie aduse argumente pentru a-l convinge. Parerea mea este…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca nu are emotii in ceea ce priveste sesizarea facuta la CCR privind decizia sa de a respinge cererea de revocare a Laurei Codruta Kovesi. Anterior, CCR a dat Guvernului termen pana pe 3 mai pentru a depune punctele de vedere. “Nu am emotii, dar daca exista acest…

- "Nu am emotii, dar daca exista acest demers din partea Guvernului, asteptam sa vedem documentul. Nici nu poate fi vorba de un conflict institutional", a spus Klaus Iohannis. Tudorel Toader, ministrul Justitiei, s-a intalnit luni cu premierul Viorica Dancila pentru a stabili forma sesizarii…