- Ministrul britanic de Interne Sajid Javid i-a indemnat pe rusi sa ”se explice” dupa otravirea a doi britanici cu acelasi agent neurotoxic caruia i-au fost victime un fost spion rus si fiica sa, in urma cu patru luni, la Salisbury, in sud-vestul Angliei, relateaza AFP.”A venit timpul, acum,…

- Ministrul britanic de Interne, Sajid Javid, a somat Rusia sa ofere explicatii in legatura cu utilizarea substantei neurotoxice Noviciok, dupa un nou incident produs pe teritoriul britanic, in oraselul Whiltshire, situat in apropierea zonei in care au fost atacati in martie Serghei si Iulia Skripal.

- Ministrul rus de Interne a ordonat Poliției sa nu faca publice știrile negative in timpul Campionatului Mondial de Fotbal și sa raporteze numai cazurile rezolvate cu succes, au spus doua surse din cadrul Poliției, relateaza Reuters.

- Fostul spion rus Serghei Skripal, otravit cu un agent neurotoxic, a iesit din spitalul de la Salisbury, in sud-esrul Angliei, in care a primit ingrijiri de la 4 martie, a anuntat vineri serviciul public de sanatate NHS England, relateaza AFP. ”Este o veste fantsatica faptul ca Serghei Skripal se simte…

- Otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia in Salisbury (sud-vestul Angliei) va afecta cooperarea dintre Marea Britanie si Rusia in vederea asigurarii securitatii pentru Campionatul Mondial de Fotbal din luna iunie din Rusia, a declarat vineri ministrul adjunct de externe…

- Iulia Skripal a respins o propunere de ajutor consular din partea Rusiei, dupa otravirea sa cu un agent neurotoxic la inceputul lunii martie in Anglia, impreuna cu tatal sau, Serghei Skripal, fost agent dublu rus, a indicat miercuri Ministerul britanic de Externe, citat de AFP. ''Noi i-am…

- Esantionul de agent neurotoxic de conceptie sovietica nivicioc folosit in otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, in Anglia, provine dintr-un centru de cercetare militara din sud-vestul Rusiei, dezvaluie Times, scrie Reuters conform News.ro . Potrivit site-ului ziarului…