Stiri pe aceeasi tema

- SUA pregatesc noi sanctiuni impotriva Moscovei, pe care o acuza ca l-a otravit pe opozantul rus Aleksei Navalnii, a anuntat duminica Jake Sullivan, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Joe Biden, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Suntem pe cale sa pregatim o alta serie…

- Președintele american Joe Biden a fost intrebat in conferința de presa susținuta miercuri, la finalul summitului cu Vladimir Putin de la Geneva, despre ce efecte ar avea asupra relațiilor bilaterale SUA-Rusia eventuala moarte in inchisoare a opozantului rus Aleksei Navalnii. Liderul de la Casa Alba…

- Joe Biden a spus ca i-a transmis clar lui Vladimir Putin ca agenda sa nu este impotriva Rusiei, dar Statele Unite vor continua sa ridice probleme legate de drepturile fundamentale ale omului.„Avem o responsabilitate unica de a gestiona relatiile intre doua natiuni puternice, o relatie stabila si predictibila…

- Vladimir Putin a spus miercuri, la Geneva, in urma unui summit cu omologul sau american Joe Biden, ca opozantul politic rus Aleksei Navalnii a primit ceea ce a meritat atunci cand a fost condamnat la inchisoare, relateaza The Associated Press. Aleksei Navalnii, cel mai aprig critic al lui…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a fost adus inapoi in colonia penitenciara Pokrov, de unde fusese transferat la mijlocul lui aprilie la un spital penitenciar dupa ce a tinut greva foamei , au anuntat luni apropiati ai sai si autoritatile ruse, transmit AFP si Reuters. „Bloggerul Navalnii a fost transferat…

- "In ceea ce priveste masurile specifice pe care le vom lua, studiem diferite tipuri de costuri pe care le vom impune, si nu le voi dezvalui public in acest stadiu dar am indicat ca vor exista consecinte daca dl Navalnii moare", a declarat Jake Sullivan, consilier pentru securitate nationala al lui Joe…

- Criticul Kremlinului Alexei Navalnii, 44 de ani, incarcerat intr-o colonia penitenciar Pokrov , a solicitat ajutorul unei comisii publice pentru a obtine injectii cu Diclofenac pentru durerile grave lasate pe picior, a afirmat seful acestei comisii, intr-un comunicat citat de Reuters și preluat de News.ro…

- Opozantul politic rus Aleksei Navalnii, 44 de ani, a carui stare de sanatate provoaca ingrijorari unor apropiati, a depus o plangere in care acuza gardienii de la colonia penitenciara Pokrov de faptul ca-l priveaza de somn, relateaza agenția France Presse, citata de News.ro . Navalnii precizeaza, in…